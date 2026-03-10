Bucchioni: “Il Napoli ha un pregio grazie ad Antonio Conte”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Enzo Bucchioni. Di seguito le parole del giornalista

“Si riapre il campionato con la vittoria del Milan sull’Inter? Possibile, perché dieci partite sono tante. Il prossimo turno è interessante. L’Inter mi è sembrata non all’altezza dei punti conquistati in campionato. Il derby è particolare, l’Inter non può essere questa. Se ci sarà la reazione immediata già dalla prossima giornata…La sensazione che qualcosa possa succedere è chiara. Sembrava un campionato già morto con una squadra dominante. Il Milan ci ha dato questa vittoria, non so se sarà un’illusione. Allegri ha stradominato la partita dal punto di vista tattico, è un animale da derby. Dal punto di vista tattico è uno dei migliori, perché prepara bene le partite. Si interessa molto dell’avversario, cercando limiti e difetti. Ha sacrificato Saelemaekers togliendo l’arma migliore dell’Inter, ha limitato Dimarco, ha impedito il collegamento tra centrocampisti e attaccanti nerazzurri. Ha impedito l’Inter di giocare, ha fatto un piccolo capolavoro. Pensavo che il Milan potesse essere ancora più competitivo. Il momento di difficoltà del Milan è arrivato con Pulisic fuori, ma quando la squadra è al top nessuno sa gestire i gruppi meglio di Allegri. È il suo grande ritorno. Il suo calcio può piacere o non piacere, quei due anni alla Juventus sono stati deludenti. Senza i giocatori più bravi fai più fatica. Meno fatica fai con gli allenatori giochisti, quando la differenza lo fa il gioco. Il Napoli ha un’identità profonda, grazie alle richieste esasperate di Conte. Il Napoli ha avuto flessioni, ma è rimasta a galla. Voglio vedere altre squadre con 8 assenze a che punto sarebbe. Lautaro, al di là del gol, è un giocatore che collega attacco e centrocampo per l’Inter. E contro il Milan faticava il centrocampo. Chivu è giovane, il primo anno che allena una grande squadra, ma un grande allenatore come Lippi deve essere in grado di cambiare faccia alla sua squadra anche durante l’intervallo, riprogettando la partita. Ha senso giocare con 3 difensore che sai che gioca con un attaccante solo come Leao? Ieri l’Inter ha regalato il centrocampo, è stata prevedibile. Per la corsa Scudetto dobbiamo vedere la reazione dell’Inter. Per la Champions mi sento di dire che per il quarto posto se la giocheranno Juventus, Roma e Como. La Fiorentina la vedo male, non è riuscita a battere il Parma e in questo momento vedo avanti la Cremonese. Nella sua debolezza non riesce ad adattarsi a questa situazione”