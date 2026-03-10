NewsCalcioNapoli

Ag. Cheddira: “A fine anno valuteremo”

By Vincenzo Buono
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira: “Seguo il Lecce più attentamente da quando ci è andato Walid, quindi da gennaio. Il Lecce è una squadra compatta, non crea tanto, ma Di Francesco sta tacendo un ottimo lavoro perchè sta rendendo questo gruppo compatto. II Lecce anche contro l’Inter e quindi con una big si è espressa bene e anche col Napoli sono certo che farà la sua partita.

Con la Cremonese i punti valevano doppio perchè era uno scontro diretto, ma ora il Lecce è atteso da Napoli, Roma e Atalanta per cui se vuole salvarsi, qualche punto deve strapparlo. Di Francesco ha allenato Cheddira già a Frosinone e sono certo che cercherà di proporre gioco anche contro le big.

Cheddira è in prestito al Lecce, ma è di proprieta del Napoli, a ancora altri di contratto col club azzurro. A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walia, c’è ancora tempo però per conquistare la salvezza e mettersi in mostra. Il Lecce ha un diritto di opzione per riscattarlo, ma valuteremo tutto a fine anno”.

