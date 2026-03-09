Vittorie sofferte e pochi margini: i numeri di una stagione sempre in bilico

Come riporta Il Mattino, il Napoli ha vinto con almeno due gol di scarto solo nove volte in stagione, un dato che evidenzia la difficoltà della squadra nel chiudere le partite e gestire i risultati con tranquillità. Le numerose assenze, tra cui quelle di Anguissa e De Bruyne, hanno inciso, ma con qualche gol in più gli azzurri avrebbero potuto risparmiare energie e forse evitare parte dei problemi fisici. In Serie A il Napoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 29, con una differenza reti di +14, numeri non molto rassicuranti per una squadra di vertice. Nonostante ciò, gli azzurri restano avviati verso una qualificazione alla prossima Champions League, anche se rispetto alla scorsa stagione hanno già incassato due reti in più con ancora dieci partite da giocare.

