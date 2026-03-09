NewsCalcioNapoli

Vittorie sofferte e pochi margini: i numeri di una stagione sempre in bilico

By Emanuela Menna
0

Come riporta Il Mattino, il Napoli ha vinto con almeno due gol di scarto solo nove volte in stagione, un dato che evidenzia la difficoltà della squadra nel chiudere le partite e gestire i risultati con tranquillità. Le numerose assenze, tra cui quelle di Anguissa e De Bruyne, hanno inciso, ma con qualche gol in più gli azzurri avrebbero potuto risparmiare energie e forse evitare parte dei problemi fisici. In Serie A il Napoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 29, con una differenza reti di +14, numeri non molto rassicuranti per una squadra di vertice. Nonostante ciò, gli azzurri restano avviati verso una qualificazione alla prossima Champions League, anche se rispetto alla scorsa stagione hanno già incassato due reti in più con ancora dieci partite da giocare.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Tarallo: “Scudetto riaperto solo per il Milan. Napoli? L’obiettivo resta la…

News

La legge del “corto muso”: tante vittorie di misura e poca gestione del risultato

News

Damiani: “Inter resta favorita per lo scudetto, Napoli leggermente avanti sul Milan.…

News

Napoli, assenze e rotazioni pesano sulla difesa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.