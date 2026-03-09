NewsCalcioNapoli

Vittorie sempre di misura: manca il successo largo da quasi un anno

By Emanuela Menna
Il Napoli in questa stagione non ha mai vinto con tre gol di scarto in nessuna competizione, segno di una squadra che fatica a dominare le partite. Anche in Coppa Italia, nel passaggio del turno contro il Cagliari, gli azzurri hanno sofferto fino ai calci di rigore. Il dato contrasta con lo scorso campionato, quando il Napoli aveva ottenuto cinque vittorie con almeno tre gol di differenza e dodici con due reti di scarto. L’ultima affermazione larga risale al 14 aprile 2025, il 3-0 contro l’Empoli. Nonostante le difficoltà e i tanti problemi affrontati durante l’anno, la squadra di Conte ha comunque conquistato la Supercoppa e continua a restare in zona Champions League, con l’obiettivo di mantenere quel piazzamento fino al termine della stagione.

