“Vergara ha un ottimo potenziale, ma deve gestire meglio alcune sue qualità…”

I due flop della partita?

“Uno è sicuramente Vergara. Lo metto tra i flop per gli stessi motivi della volta scorsa. È un ragazzo con una gamba incredibile, con grande irruenza e voglia di essere protagonista. Però deve imparare a gestire queste qualità. Quando non sei al cento per cento fisicamente devi usare di più la testa. Deve imparare a fare quello che fa Politano quando non è al massimo della condizione, gestire i momenti della partita, scegliere meglio quando accelerare e quando rallentare. Sono cose che arrivano solo con l’esperienza e con le partite. Non è una bocciatura definitiva, anzi. Così come prima non aveva senso gridare al nuovo Kvaratskhelia. Contro il Torino ha fatto una partita un po’ confusa, a tratti generosa, a tratti nervosa, a volte anche stanca. Gli manca ancora un po’ di gestione delle energie e delle situazioni. Ma sono quelle bocciature utili, quelle che servono per crescere. Anzi, a volte servono proprio per far scattare qualcosa dentro a un giocatore. Secondo flop per Rasmus Hojlund per i medesimi motivi di Vergara. Confusionario ma con lo sprono a reagire già nel prossimo match. Non sono bocciature ma uno sprono a reagire subito per lo sprint finale”

