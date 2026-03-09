IntervisteCalcioNapoli

“Vergara ha un ottimo potenziale, ma deve gestire meglio alcune sue qualità…”

By Riccardo Cerino
0

A “1 Football Club“, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Piantanida, giornalista Mediaset. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

I due flop della partita?
“Uno è sicuramente Vergara. Lo metto tra i flop per gli stessi motivi della volta scorsa. È un ragazzo con una gamba incredibile, con grande irruenza e voglia di essere protagonista. Però deve imparare a gestire queste qualità. Quando non sei al cento per cento fisicamente devi usare di più la testa. Deve imparare a fare quello che fa Politano quando non è al massimo della condizione, gestire i momenti della partita, scegliere meglio quando accelerare e quando rallentare. Sono cose che arrivano solo con l’esperienza e con le partite. Non è una bocciatura definitiva, anzi. Così come prima non aveva senso gridare al nuovo Kvaratskhelia. Contro il Torino ha fatto una partita un po’ confusa, a tratti generosa, a tratti nervosa, a volte anche stanca. Gli manca ancora un po’ di gestione delle energie e delle situazioni. Ma sono quelle bocciature utili, quelle che servono per crescere. Anzi, a volte servono proprio per far scattare qualcosa dentro a un giocatore. Secondo flop per Rasmus Hojlund per i medesimi motivi di Vergara. Confusionario ma con lo sprono a reagire già nel prossimo match. Non sono bocciature ma uno sprono a reagire subito per lo sprint finale”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Pasquale Fiore e la dura legge del ‘dodicesimo’: una vita in maglia…

News

Giornate FAI a Napoli, sarà possibile visitare anche il Maradona! Le date

News

Cagliari, occhio al giallo: un titolare a rischio squalifica per il Napoli!

News

Il 26 maggio al Maradona in scena La Notte dei Leoni, al via la prevendita!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.