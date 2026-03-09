NewsCalcioNapoli

ULTIM’ORA – Infortunio Vergara, l’esito dei controlli: fascite plantare, Lecce a forte rischio!

By Riccardo Cerino
Confermata la diagnosi di fascite plantare per Antonio Vergara, il classe 2003 del Napoli che si era fermato all’intervallo della sfida contro il Torino dello scorso venerdì. Il calciatore napoletano, si legge sull’edizione online de Il Mattino, è stato ancora una volta valutato dallo staff medico azzurro, dopo le prime valutazioni post partita, e resta in forte dubbio la sua presenza contro il Lecce, gara in programma il prossimo sabato al Maradona.

Più probabile che si proceda senza rischi verso il completo recupero, ma ovviamente molto dipenderà da come reagirà il piede sinistro di Vergara nelle terapie settimanali. Nella testa del calciatore anche la voglia di recuperare prima della sosta per potersi giocare una eventuale chiamata della nazionale italiana ai Playoff Mondiali.

