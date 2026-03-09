NewsCalcioSerie B

UFFICIALE – Sampdoria, la debacle di Frosinone costa cara a Gregucci e Foti: esonerati! Squadra ad Attilio Lombardo

By Riccardo Cerino
Momento difficilissimo per la Sampdoria: i blucerchiati, reduci dal ko senza appello maturato sul campo del Frosinone (3-0) e alle soglie della zona playout nella classifica di Serie B, hanno esonerato in mattinata Angelo Gregucci e Salvatore Foti dalla guida tecnica: è il secondo cambio in panchina della stagione per i doriani, che ad inizio torneo avevano salutato Massimo Donati. 

La squadra è stata affidata ad interim alla bandiera Attilio Lombardo, in attesa di novità sul nuovo tecnico: in queste ore si fanno i nomi di Fabio Pecchia, Gabriele Cioffi, Marco Giampaolo, passando per Rolando Maran, Beppe Iachini e Guido Pagliuca. Il sogno della proprietà è rappresentato da Roberto Mancini, attualmente alla guida dell’Al Sadd in Qatar.

Di seguito la nota dei blucerchiati in merito, ripresa dal portale TMW:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club.

La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo“. 

