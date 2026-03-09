Sport Mediaset – Napoli, il posto nella prossima Champions League si avvicina

NewsCalcioRassegna Stampa

Il Napoli è al terzo posto, e a quattro punti dal Milan secondo, dopo la vittoria contro il Torino, e la missione qualificazione Champions si avvicina. Sport Mediaset scrive: “L’obiettivo minimo. O forse il massimo. E riflettendoci bene, alla fine, questi due concetti si vanno a sovrapporre in una maniera sorprendente. Antonio Conte va verso la chiusura della sua seconda stagione napoletana riportando la squadra a una condizione di normalità: con i tre punti conquistati contro il Torino, il posto nella prossima Champions League si avvicina sempre di più e nessuno potrà dire che non si tratta di missione compiuta. L’anno scorso nessuno obbligava il Napoli a vincere lo scudetto dopo il disastro post-Spalletti. In quel caso, Conte è andato oltre le aspettative. Ma nemmeno quest’anno era condannato a vincere. Lo ha fatto in Supercoppa italiana e anche lì non era un obbligo”.

