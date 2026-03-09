Adnkronos News

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Oggi, lunedì 9 marzo, il tennista azzurro esordirà nel torneo di doppio di Indian Wells in coppia con Reilly Opelka contro Granollers e Zeballos – in diretta tv e streaming – nel primo turno del tabellone. Un altro impegno quindi per Sinner, che torna a giocare in doppio e sarà atteso domani dagli ottavi del singolare contro Joao Fonseca. 

La sfida tra Sinner/Opelka e Granollers/Zeballos è in programma oggi, lunedì 9 marzo, intorno alle 20.30 ora italiana. Nessun precedente tra le due coppie di tennisti, che si affronteranno per la prima volta in carriera. 

 

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

  

