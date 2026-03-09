Adnkronos News

Sinner agli ottavi di Indian Wells: quando gioca contro Fonseca

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro è volato agli ottavi di finale di Indian Wells, dove affronterà il brasiliano Joao Fonseca, dopo aver battuto Denis Shapovalov nel terzo turno del Masters 1000 americano. Sinner si è imposto sul canadese in due set con un netto 6-3, 6-2, regalandosi così il primo incrocio in carriera contro quello che è considerato uno degli astri nascenti del tennis. La sfida è in programma domani, martedì 10 marzo, con l’orario ancora da definire. 

Fonseca dal canto suo ha eliminato l’americano Tommy Paul nel terzo turno imponendosi in due set 6-2, 6-3 e, a fine partita, ha parlato anche dell’emozione di affrontare il numero due del mondo: “Penso che sia Sinner che Alcaraz siano di un altro livello”, ha detto in conferenza stampa, “in questo momento stanno giocando un tennis incredibile e ottenendo risultati straordinari, stanno vincendo quasi tutti i tornei. Quindi è solo un piacere affrontare Jannik”. 

“Mi divertirò a giocare contro di lui e cercherò ovviamente di vincere, ma allo stesso tempo cercherò di godermi il tempo sul campo”, ha continuato Fonseca, “cercherò di godermelo il più possibile per vedere a che punto è il mio gioco”. 

 

