Adnkronos News

Serie A, oggi Lazio-Sassuolo – Diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti sfidano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nel monday night della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva dal pareggio per 2-2 nella semifinale d’andata di Coppa Italia, mentre nell’ultimo turno di campionato è stata battuta 2-0 dal Torino. Quella di Grosso invece ha battuto 2-1 l’Atalanta in casa. 

Factory della Comunicazione

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Milan all’Olimpico mentre il Sassuolo sfiderà in casa il Bologna. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Infortuni, siglato protocollo Procura Roma-Asl 1, 2 e 3

Adnkronos News

Dubai, jet contro drone iraniano: l’attacco tra i turisti in spiaggia

Adnkronos News

Sifilide, Bassetti: “Aumento impressionante di casi tra i giovanissimi”

Adnkronos News

Pescara, Masci riconfermato sindaco: “Risultato stratosferico, ha vinto la…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.