Santos come Lavezzi? Il pensiero di Viviani

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Fabio Viviani, allenatore:
Mister, il Napoli recupera uomini importanti come De Bruyne e Anguissa nel momento decisivo della stagione. Quanto pesa?
“È una notizia importantissima. Arriviamo nella parte più calda del campionato, quella in cui si decidono i posti per la Champions League. Recuperare giocatori di questo livello in questo momento è determinante per gli obiettivi della squadra”.
Alisson Santos viene già accostato a Lavezzi. Il paragone regge?
“Prima di tutto mi auguro che possa fare quello che ha fatto Ezequiel Lavezzi a Napoli. Lavezzi è stato il giocatore che ha trascinato il club in una nuova fase della sua storia, dando il segnale che il Napoli stava costruendo qualcosa di importante sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis. I paragoni però sono sempre difficili perché il calcio è cambiato”.
Dal punto di vista tecnico vede delle somiglianze?
“Era un calcio diverso. Lavezzi aveva più campo per le sue accelerazioni e spesso accendeva la partita con lunghe progressioni palla al piede. Oggi gli spazi sono più stretti, quindi è difficile fare le stesse cose. Alisson però ha avuto il merito di convincere subito Antonio Conte, che di solito è molto rigido nelle scelte iniziali“.