Santos come Lavezzi? Il pensiero di Viviani

“Prima di tutto mi auguro che possa fare quello che ha fatto Ezequiel Lavezzi a Napoli. Lavezzi è stato il giocatore che ha trascinato il club in una nuova fase della sua storia, dando il segnale che il Napoli stava costruendo qualcosa di importante sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis. I paragoni però sono sempre difficili perché il calcio è cambiato”.

“Prima di tutto mi auguro che possa fare quello che ha fatto Ezequiel Lavezzi a Napoli. Lavezzi è stato il giocatore che ha trascinato il club in una nuova fase della sua storia, dando il segnale che il Napoli stava costruendo qualcosa di importante sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis. I paragoni però sono sempre difficili perché il calcio è cambiato”.