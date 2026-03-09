Sabato arriva il Lecce: il Napoli sfrutterà il suo bunker, l’unico!

E’ Fuorigrotta la forza del Napoli, sono le mura amiche quelle che hanno dato forza, anche in una stagione “strana e difficile”. Scrive il CdS: “Archiviato il Torino, arriva il Lecce. Due partite consecutive in casa dopo due trasferte, e seconda occasione di fila per compiere un altro passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions, provando a sfruttare il fattore Maradona. Uno stadio imbattuto in campionato dall’8 dicembre 2024: l’ultima sconfitta interna del Napoli risale alla sfida d’andata con la Lazio della stagione precedente, e da quel momento i risultati utili consecutivi sono stati 24, 13 nel torneo ancora in corso e 11 in quello concluso con lo scudetto, con 17 vittorie (8 e 9 finora) e 7 pareggi (3 e 4 finora). Nessun club dei cinque campionati top d’Europa (Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1) può vantare una striscia d’imbattibilità del genere in casa. Dopo la partita di sabato contro il Lecce, alle 18, il Napoli giocherà in trasferta a Cagliari e poi, dopo la sosta, il 6 aprile sfiderà il Milan alle 20.45, in uno degli ultimi scontri diretti per la Champions.”

