Rinnovo McTominay: gli azzurri lo confermano fulcro del progetto

Secondo Il Mattino, il club sta già lavorando sul futuro di Scott McTominay, uno dei protagonisti più importanti degli ultimi anni, con l’obiettivo di assicurarsi il suo ruolo chiave a lungo termine.

Lo scozzese, arrivato dal Manchester United nell’estate del 2024, si è imposto rapidamente come figura centrale del centrocampo e punto di riferimento per Antonio Conte. Il club avrebbe già manifestato all’entourage del giocatore la volontà di prolungare l’attuale accordo, oggi in scadenza nel 2028, fino al 2030, rivedendo anche le condizioni economiche in base al contributo mostrato in campo.

Il centrocampista non è solo un mediano di grande sostanza: sa inserirsi con continuità nell’area avversaria e portare qualità in fase offensiva. La sua versatilità e la presenza fisica lo rendono una pedina fondamentale per il gioco di Conte, che lo ha spesso impiegato in diverse posizioni a seconda delle esigenze tattiche.

Il rinnovo si inserisce in un progetto più ampio del club, che mira a mantenere intatto il nucleo dei giocatori chiave. McTominay rappresenta un elemento indispensabile per raggiungere gli obiettivi sportivi nei prossimi anni. La società vuole evitare di arrivare all’ultimo momento, rischiando di perdere un giocatore così importante sul mercato.

Attualmente, lo scozzese sta recuperando da un piccolo infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite, ma le ultime indicazioni dall’infermeria sono incoraggianti. Conte resta ottimista sul suo rientro e punta a reinserirlo gradualmente negli allenamenti prima della sosta della nazionale.

Per il centrocampista, il rinnovo non è solo un contratto: significa diventare parte integrante del progetto a lungo termine di una squadra che punta a restare protagonista sia in Italia sia in Europa.