Operazione “green” del Napoli, ecco i nomi per ringiovanire la rosa

Seguito anche Solet a Udine. Juanlu resta una priorità ma piace anche al Real Madrid

Factory della Comunicazione

L’obiettivo resta uno: ringiovanire la rosa attraverso il mercato. Senza, ovviamente, mettere in dubbio i veterani che saranno ancora leader anche il prossimo anno. Non sarà impresa facile per Giovanni Manna che, anche per questo motivo, è già da febbraio all’opera per capire quanto e cosa si potrà fare in estate. Una visione unica quella condivisa con Aurelio De Laurentiis e la proprietà unica, visioni che dovranno essere allargate anche con la squadra tecnica al termine di questa stagione.

Movimenti in difesa

Non sono certe le permanenze di Juan Jesus e Spinazzola. Hanno entrambi il contratto in scadenza, ma il Napoli si sta guardando intorno viste le età. Dipenderà da molti fattori la loro permanenza. Anche per questo il club sta seguendo con molto interesse a Oumar Solet (26), vecchio pallino dell’Udinese, e Maximilian Mittelstädt (29), terzino tedesco dello Stoccarda che era stato in vacanza a Napoli lo scorso aprile con la compagna dimostrando (sui social con tanto di maglia di Maradona) di apprezzare la destinazione. Sempre in difesa, occhi continui su Konstantinos Tzolakis, il portiere greco classe 2002 che piace a tante squadre in Europa. Un profilo che può risultare comodo nel caso in cui la porta azzurra dovesse cambiare ancora. Fonte: Il Mattino