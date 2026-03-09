Occhi su Joao Gomes: il mediano del Wolverhampton nel mirino per l’estate

Il Napoli sta già pianificando il mercato della prossima stagione e ha messo nel mirino João Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton. Il classe 2001 piace molto al direttore sportivo Giovanni Manna e all’allenatore Antonio Conte, che lo considera un profilo ideale per rinforzare la mediana grazie alla sua energia, capacità di recupero palla e equilibrio tra i reparti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’interesse è concreto ma l’operazione non sarà semplice: il giocatore è legato al club inglese da un contratto fino al 2030 e il Wolverhampton chiederà una cifra elevata per cederlo. Inoltre il Napoli dovrà valutare con attenzione la questione degli slot per i giocatori extracomunitari, visto che anche Gomes è brasiliano.

