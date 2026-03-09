Napoli, quando rientra McTominay? Sono attese novità già per la gara col Lecce

Quanto manca al rientro di Scott McTominay nel centrocampo azzurro? Se lo chiede il quotidiano Il Mattino, secondo il quale lo scozzese – assente ormai dallo scorso 7 febbraio – potrebbe far presto rientro in gruppo dopo aver saltato cinque gare complessive.
A confermare l’imminente ripresa dei lavori ci ha pensato direttamente Antonio Conte al termine della gara contro il Torino: l’infiammazione al tendine riacutizzatasi nel secondo tempo della gara di Marassi contro il Genoa, sarebbe ormai in fase di miglioramento, consentendo quindi a Scott di essere arruolabile per la sfida che il Napoli disputerà contro il Lecce sabato prossimo al Maradona.