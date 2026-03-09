Napoli, finalmente i Fab Four! Contro il Lecce atteso il ritorno del centrocampo titolare

In casa Napoli la lunga emergenza a centrocampo sta per terminare. Stando infatti al Corriere dello Sport di quest’oggi, dopo mesi segnati da infortuni e assenze la squadra di Conte è pronta a rivedere i cosiddetti Fab Four, ovvero i centrocampisti titolari fin qui mancati: parliamo di Anguissa, De Bruyne (entrambi già in campo nel secondo tempo dell’ultima gara contro il Torino), Lobotka e McTominay, out da un mese.

Il loro ritorno contemporaneo dopo 160 giorni d’assenza di uno, dell’altro o di tre in un colpo solo potrebbe materializzarsi già in occasione della sfida contro il Lecce, in programma al Maradona sabato pomeriggio. Tante soluzioni in più per gli azzurri e mister Conte, fin qui costretto a ridisegnare più volte la zona nevralgica del campo.