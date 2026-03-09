NewsCalcioNapoli

Napoli, finalmente i Fab Four! Contro il Lecce atteso il ritorno del centrocampo titolare

By Riccardo Cerino
0

In casa Napoli la lunga emergenza a centrocampo sta per terminare. Stando infatti al Corriere dello Sport di quest’oggi, dopo mesi segnati da infortuni e assenze la squadra di Conte è pronta a rivedere i cosiddetti Fab Four, ovvero i centrocampisti titolari fin qui mancati: parliamo di Anguissa, De Bruyne (entrambi già in campo nel secondo tempo dell’ultima gara contro il Torino), Lobotka e McTominay, out da un mese.

Il loro ritorno contemporaneo dopo 160 giorni d’assenza di uno, dell’altro o di tre in un colpo solo potrebbe materializzarsi già in occasione della sfida contro il Lecce, in programma al Maradona sabato pomeriggio. Tante soluzioni in più per gli azzurri e mister Conte, fin qui costretto a ridisegnare più volte la zona nevralgica del campo.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

ULTIM’ORA – Infortunio Vergara, l’esito dei controlli: fascite…

Interviste

“Napoli, il peso degli infortuni è stato notevole! Elmas e Alisson elementi…

News

Lecce, battuta la Cremonese c’è il Napoli nel mirino: Gandelman verso il…

News

UFFICIALE – Sampdoria, la debacle di Frosinone costa cara a Gregucci e Foti:…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.