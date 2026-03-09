CalcioNapoliNews

Meret/Milinkovic-Savic: lo strano ballottaggio ai titoli di coda

By Gabriella Calabrese
E’ apparso evidente, durante questo campionato, che per la difesa della porta azzurra, Conte prediliga Milinkovic-Savic. Ad inizio stagione si era creato una sorta di “strano” ballottaggio, poi conclusosi per l’infortunio dell’estremo friulano. Ma anche adesso che Meret ha superato lo stop, spesso la scelta ricade sull’ex granata. Il Mattino affronta l’argomento e scrive delle possibili mosse del Napoli in tal senso. Il club vuole di sicuro ringiovanire la rosa e sarebbero da chiarire anche le prospettive legate ai pali. Lo strano ballottaggio di cui sopra, quello Milinkovic Savic-Meret sembra essere ormai ai titoli di coda. Il futuro di Alex Meret è ancora da definire e tra i possibili sostituti ci sarebbe il classe 2002 Konstantinos Tzolakis, portiere dell’Olympiacos FC.

