McTominay dovrebbe rientrare, si ipotizza qualcosa di nuovo per lui

Domani Castel Volturno riaprirà i suoi cancelli ed il Napoli di Antonio Conte comincerà a preparare la sfida di sabato prossimo al Lecce di Di Francesco. Stando alle ultime notizie, Scott McTominay, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e di conseguenza essere a disposizione del tecnico. La Gazzetta dello Sport, per lo scozzese, ipotizza un “nuovo ruolo”. Il Napoli ha “ritrovato” qualche componente dei Fab Four e questo potrebbe far variare qualcosa…Nel breve periodo, secondo il quotidiano, Antonio Conte potrebbe confermare ancora il 3-4-2-1, mettendo però Frank Anguissa come centrale accanto a Stanislav Lobotka. McTominay verrà così alzato sulla trequarti in coppia con Alisson alle spalle di Hojlund.

