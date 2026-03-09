Marolda: “Supercoppa e qualificazione addolciscono il campionato”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Marolda, giornalista

Factory della Comunicazione

“Il campionato è finito per quanto riguarda il primo posto, l’Inter con il vantaggio che ha può permettersi il lusso di perdere qualche partita. Non credo ad un tracollo dell’Inter, a 10 partite dalla fine, 7 punti di vantaggio sono tantissimi. L’Inter ha messo insieme tanti punti anche per colpa degli altri e adesso può permettersi dil lusso di perdere. Il rammarico però è sempre più evidente, dovesse andare in Champions, il Napoli tra qualificazione e la Supercoppa addolcisce di molto un campionato che altrimenti sarebbe stato rovinoso. Il rammarico però resta perché in Champions doveva continuare il cammino e anche in coppa Italia si poteva fare di più. In campionato invece è arrivato un miracolo perchè questa squadra è stata falcidiata dagli infortuni. La gestione è stata complicata e imperfetta, una riflessione credo l’abbiano già fatta, ma a fine stagione qualcuno dovrà spiegarci cosa è accaduto realmente. E questa annata deve essere d’insegnamento soprattutto per ciò che concerne la prevenzione degli infortuni. I tifosi sono quelli che vanno allo stadio, quelli che si abbonano per vedere le partite in tv, sono un pò dei soci del Napoli ed hanno il diritto di sapere cosa è accaduto. Lo scarica barile è stata una delle cose peggiori che si siano viste quest’anno nel Napoli. De Laurentiis credo abbia le idee già molto chiare e ci sarà una resa dei conti a fine stagione. I silenzi di De Laurentiis quest’anno sono stati encomiabili”.