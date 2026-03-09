L’ultimo Napoli visto al Maradona è molto vicino a quello della scorsa stagione, ecco perchè

Il Napoli ha battuto il Torino, venerdì al Maradona, dopo una prestazione che ha ricordato molto la squadra della scorsa stagione. Sport Mediaset scrive: “Il Napoli visto al Maradona contro il Torino, dal punto di vista del prodotto finale, è stato molto vicino all’idea di squadra dell’anno scorso. Una squadra quasi sempre padrona del campo, a parte la distrazione finale che ha portato al gol di Casadei, una squadra che pur priva ancora di giocatori importanti ha creato molte occasioni, ha proposto soluzioni di gioco interessanti, ha valorizzato dei patrimoni spesso trascurati come Elmas o come uno degli ultimi arrivati, Alisson Santos, capace di togliersi di dosso la leziosità delle prime uscite per disputare una partita di altissimo livello”.

Factory della Comunicazione