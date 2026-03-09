NewsCalcioNapoli

L’ultimo Napoli visto al Maradona è molto vicino a quello della scorsa stagione, ecco perchè

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha battuto il Torino, venerdì al Maradona, dopo una prestazione che ha ricordato molto la squadra della scorsa stagione. Sport Mediaset scrive: “Il Napoli visto al Maradona contro il Torino, dal punto di vista del prodotto finale, è stato molto vicino all’idea di squadra dell’anno scorso. Una squadra quasi sempre padrona del campo, a parte la distrazione finale che ha portato al gol di Casadei, una squadra che pur priva ancora di giocatori importanti ha creato molte occasioni, ha proposto soluzioni di gioco interessanti, ha valorizzato dei patrimoni spesso trascurati come Elmas o come uno degli ultimi arrivati, Alisson Santos, capace di togliersi di dosso la leziosità delle prime uscite per disputare una partita di altissimo livello”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Sport Mediaset – Napoli, il posto nella prossima Champions League si avvicina

News

Difesa da sistemare per il Napoli, subito almeno un gol a partita

News

Ampliamento del contratto per Scott McTominay, il Napoli valuta

News

E ora il calendario dà una mano al Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.