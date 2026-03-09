NewsCalcioRassegna Stampa

Lo Stadio Maradona tra i luoghi aperti al pubblico nelle giornate FAI di Primavera

By Giuseppe Sacco
0

Tutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono.

Factory della Comunicazione

Per questa edizione di sabato 21 e domenica 22 marzo, il FAI Napoli apre le porte a tre luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare:

  1. Stadio Diego Armando Maradona – Apertura libera, senza prenotazione
  2. Palazzo d’Avalos del Vasto – Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione
  3. Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica – Visite riservate agli iscritti FAI, su prenotazione.

«Tre occasioni speciali per scoprire (o riscoprire) luoghi simbolo della nostra città, guidati dai volontari e dagli apprendisti ciceroni che racconteranno storie, curiosità e segreti nascosti» scrivono i membri del FAI sui social.   Fonte: Mattino.it

 

 

Potrebbe piacerti anche
News

76ª Viareggio Cup, i risultati della 1ª giornata del gruppo A

Interviste

“Vergara ha un ottimo potenziale, ma deve gestire meglio alcune sue…

News

Pasquale Fiore e la dura legge del ‘dodicesimo’: una vita in maglia…

News

Giornate FAI a Napoli, sarà possibile visitare anche il Maradona! Le date

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.