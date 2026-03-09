Lo Stadio Maradona tra i luoghi aperti al pubblico nelle giornate FAI di Primavera
Tutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono.
Per questa edizione di sabato 21 e domenica 22 marzo, il FAI Napoli apre le porte a tre luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare:
- Stadio Diego Armando Maradona – Apertura libera, senza prenotazione
- Palazzo d’Avalos del Vasto – Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione
- Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica – Visite riservate agli iscritti FAI, su prenotazione.
«Tre occasioni speciali per scoprire (o riscoprire) luoghi simbolo della nostra città, guidati dai volontari e dagli apprendisti ciceroni che racconteranno storie, curiosità e segreti nascosti» scrivono i membri del FAI sui social. Fonte: Mattino.it