Live: Lazio avanti, battuto il Sassuolo all’Olimpico

Finisce in gloria per la Lazio il Monday Night della 28esima giornata. Nonostante entrambe le squadre non abbiano nulla da chiedere alla classifica, Grosso e Sarri ci regalano una partita viva ed emozionante. Il match si sblocca subito, dopo 102 secondi quando Daniel Maldini trova il tap in vincente e batte Muric. Il Sassuolo però gioca bene e trova la rete grazie a Laurentie al 35esimo.

Factory della Comunicazione

Nel secondo tempo la partita sembra spegnersi, ma su uno degli ultimi possessi Marusic trova il gol che da i 3 punti alla Lazio e che vale il -1 proprio nei confronti degli emiliani.