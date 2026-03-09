NewsCalcioNapoli

Lecce, battuta la Cremonese c’è il Napoli nel mirino: Gandelman verso il recupero!

By Riccardo Cerino
Per il Lecce non c’è tempo di festeggiare l’importante scatto salvezza di ieri contro la Cremonese, battuta 2-1 al Via del Mare. La squadra di Eusebio Di Francesco, stando al portale TMW, si è infatti ritrovata nella mattinata di oggi al complesso Acaya per iniziare la preparazione verso la trasferta di Napoli di sabato pomeriggio che per i salentini aprirà un tour de force contro formazioni d’alta classifica.

Alla seduta odierna ha svolto un lavoro di scarico chi è sceso in campo con i grigiorossi mentre Berisha ha svolto un lavoro personalizzato. Allenamento parzialmente in gruppo per Gandelman. Assente Camarda, a riposo Gaspar. Nella giornata di domani, martedì, altra seduta mattutina.

