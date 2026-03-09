Adnkronos News

Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti sfidano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nel monday night della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva dal pareggio per 2-2 nella semifinale d’andata di Coppa Italia, mentre nell’ultimo turno di campionato è stata battuta 2-0 dal Torino. Quella di Grosso invece ha battuto 2-1 l’Atalanta in casa. 

La sfida tra Lazio e Sassuolo è in programma oggi, lunedì 9 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri 

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso 

 

Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

