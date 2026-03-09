NewsCalcioNapoli

La legge del “corto muso”: tante vittorie di misura e poca gestione del risultato

By Emanuela Menna
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli di Antonio Conte in questa stagione vince spesso con un solo gol di scarto, seguendo la cosiddetta logica del “corto muso”. Diverse partite, come quella contro il Verona del 28 febbraio e quella contro il Torino, hanno mostrato una squadra capace di passare in vantaggio ma non sempre di chiudere la gara, rischiando di essere rimontata e trovando il gol decisivo solo nei minuti finali.

Gli azzurri raramente riescono a gestire il risultato con tranquillità: solo sette vittorie sono arrivate con almeno due gol di scarto e appena cinque senza subire reti. L’ultima affermazione relativamente serena risale al 4 gennaio, con il 2-0 in casa della Lazio firmato da Spinazzola e Rrahmani, in una partita comunque segnata dall’infortunio di Neres e dall’espulsione di Mazzocchi.

