Il 26 maggio al Maradona in scena La Notte dei Leoni, al via la prevendita!

E’ partita alle 16.00 di oggi la prevendita de La Notte dei Leoni, evento benefico che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 26 maggio.

L’evento è patrocinio dal ministero della Giustizia. «La Nazionale calcio attori 1971 è da sempre impegnata in iniziative a sfondo sociale attraverso il calcio – ha detto il presidente Domenico Fortunato – Napoli è da sempre una città di persone generose e accoglienti e ci auguriamo che i napoletani vengano in tanti allo stadio per aiutare insieme a noi l’infanzia».

L’organizzazione sta coinvolgendo le scuole di Napoli e provincia e le scuole calcio con l’obiettivo di riportare le famiglie e i più giovani allo stadio. Direttore artistico della manifestazione è Diego Paura. Tra i calciatori annunciati, solo per citarne alcuni, Alemao, Kroll, De Santis, Calaiò, Bruscolotti, Renica, Mertens, Carnevale, Montervino, Giordano.

Di seguito il link per poter acquistare i titoli d’accesso: https://www.etes.it/sale/event/96891/la%20notte%20dei%20leoni?idProdotto=96891