I tre uomini decisivi per Conte: Alisson, Elmas e Gilmour

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta vivendo una fase della stagione segnata da infortuni importanti e da una vera e propria rivoluzione offensiva avvenuta nel mercato di gennaio. In questo scenario complicato, però, la squadra di Antonio Conte ha trovato nuove certezze e protagonisti inattesi.

Tra i volti che stanno trascinando gli azzurri nella corsa alla qualificazione in Champions League ci sono Alisson Santos, Eljif Elmas e Billy Gilmour: un brasiliano, un macedone e uno scozzese, simboli di una squadra sempre più internazionale, tre giocatori molto diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di incidere nei momenti decisivi. Due di loro sono arrivati in prestito con diritto di riscatto, mentre Gilmour rappresenta un giovane patrimonio del club. Proprio lo scozzese, tra l’altro, potrebbe presto vivere un momento storico con la sua nazionale: è infatti candidato a partecipare al prossimo Mondiale con la Scozia, insieme al connazionale McTominay.

La consacrazione di questo nuovo trio è arrivata nella vittoria contro il Torino, quando Alisson ed Elmas hanno firmato i gol decisivi mentre Gilmour ha guidato il gioco con grande qualità, sostituendo al meglio Lobotka in cabina di regia.

Il centrocampista scozzese ha dimostrato di essere pronto per palcoscenici importanti. Nonostante una stagione complicata, segnata da un intervento chirurgico per risolvere la pubalgia che lo ha costretto a saltare ben 23 partite, Gilmour è tornato a disposizione da febbraio e ha subito fatto sentire il suo peso nella squadra.

Già nel match contro la Roma, entrando dalla panchina, aveva contribuito alla costruzione del gol del pareggio firmato da Alisson. Da quel momento il Napoli ha iniziato a beneficiare sempre di più del suo talento.