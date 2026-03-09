NewsCalcioNapoli

Giornate FAI a Napoli, sarà possibile visitare anche il Maradona! Le date

By Riccardo Cerino
Tutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono.

Per questa edizione di sabato 21 e domenica 22 marzo, il FAI Napoli apre le porte a tre luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare, come si legge sul portale TuttoNapoli:

Stadio Diego Armando Maradona – Apertura libera, senza prenotazione

Palazzo d’Avalos del Vasto – Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione

Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica – Visite riservate agli iscritti FAI, su prenotazione

