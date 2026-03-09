Fernando Signorini: “L’avv. Siniscalchi capì Diego e lo difese da tutto e tutti”

«Andai a Roma con Vincenzo per assistere alle controanalisi presso il laboratorio dell’Acquacetosa: ci era sembrato tutto molto strano e comunque non poteva reggere l’accusa di aver alterato le prestazioni sportive, nessun inganno da parte di Maradona. Durante il viaggio in auto l’avvocato mi parlò della sua vita, dei personaggi che aveva incrociato nella sua carriera, come il boss della mala italo-americano Lucky Luciano che si era trasferito a Napoli. Siniscalchi e Luigi Ferrante ci furono molto vicini nel periodo del distacco da Napoli e dal Napoli, sul piano professionale e soprattutto umano. Il giorno di Pasquetta, quando Diego decise di tornare in Argentina, Vincenzo era a casa sua, in via Scipione Capece. Contattò il ministero degli Interni per avvisare la polizia di Fiumicino che da lì a qualche ora sarebbe arrivato Maradona: c’erano decine di giornalisti e cineoperatori, Diego fu scortato dagli agenti per evitare l’assalto e riuscì a raggiungere in una sala dell’aeroporto Claudia e le figlie. E i rapporti non si interruppero dopo il ritorno in Argentina. Vincenzo e Diego si sarebbero rivisti in giro per il mondo e, quando non era possibile, l’avvocato seguiva con attenzione e affetto tutto ciò che riguardasse il suo amico. Come in occasione della partita d’addio al calcio di Maradona».