Adnkronos News

Elena Rebeca Burciou scomparsa dal 2 marzo nel Foggiano, ricerche anche con droni e cani

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Vengono utilizzati anche droni per le ricerche di Elena Rebeca Burciou, 21 anni di origine romena, scomparsa dal 2 marzo nei pressi di Foggia. Era giunta in Italia per svolgere il lavoro di bracciante.  

Factory della Comunicazione

L’allarme è stato lanciato da una amica e connazionale che non l’ha vista rientrare. Rebeca abitava a Canosa di Puglia, provincia di Barletta-Andria-Trani, ma si muoveva quotidianamente verso il capoluogo dauno. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Foggia che ha attivato il piano provinciale interforze per la ricerca delle persone scomparse e condotte sul campo da diverse forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) con l’intervento anche dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei cani specializzati.  

Sono stati ispezionati anche vasconi e canali di irrigazione ma della ragazza finora nessuna traccia. Il cellulare è stato trovato il giorno dopo la denuncia di scomparsa. Il raggio di azione delle ricerche è stato ampliato con il passare dei giorni. La Prefettura ha diffuso due foto della ragazza che è alta 165 centimetri, ha capelli lunghi, castani e lisci, occhi marroni. Nell’ultima occasione in cui è stata vista, indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Serie A, oggi Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Adnkronos News

Consob, Chiara Mosca assume l’incarico di presidente vicario: subentra a Paolo…

Adnkronos News

Sinner agli ottavi di Indian Wells: quando gioca contro Fonseca

Adnkronos News

Milano, si blocca ruota e tram esce dai binari: nessun ferito

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.