Dubai, jet contro drone iraniano: l’attacco tra i turisti in spiaggia

(Adnkronos) – In spiaggia a Dubai ombrelloni aperti e turisti in costume, in cielo scene di guerra. Un video condiviso sui social mostra un F-16E dell’aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti che piomba a bassa quota sulla spiaggia di Al Mamzar per abbattere un drone iraniano in avvicinamento. 

La scena è rapida, le persone in spiaggia restano dove sono ma alzano gli occhi al cielo per seguire ciò che sta accadendo. 

