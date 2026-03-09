Disponibile adesso il nono numero del Settimanale di IlNapoliOnline

CalcioIl SettimanaleIn Evidenza

By Guido Russo
IlNapoliOnline non smette mai di rinnovarsi. Proprio sulla base di questa premessa, la redazione ha deciso di offrire ai propri lettori un nuovo modo di approfondire tutto ciò che accade intorno al mondo Napoli.

È nato infatti, il Settimanale de IlNapoliOnline, un giornale pubblicato ogni lunedì, scaricabile in formato PDF, pensato per offrire ai lettori una visione più completa e ragionata del percorso del Napoli nel corso della stagione.

Il settimanale raccoglie analisi, spunti e chiavi di lettura sui principali temi della settimana: le partite giocate, quelle in arrivo, le scelte tecniche, i protagonisti e il momento della squadra. Uno spazio che punta sulla continuità e sulla contestualizzazione, elementi fondamentali per comprendere davvero l’andamento di una stagione.

Con questo nuovo progetto editoriale, IlNapoliOnline affianca alla cronaca quotidiana uno strumento di approfondimento stabile, pensato per chi segue il Napoli con attenzione e desidera un racconto più strutturato e meno frammentato dell’attualità azzurra.

Per scaricare il nostro settimanale è molto semplice: basta cliccare sul seguente link: Settimanale 9

