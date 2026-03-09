Di Canio su Gilmour: «Ha qualità, ma deve migliorare»

L’ex allenatore Gigi Di Canio ha commentato la prestazione di Billy Gilmour con il Napoli, soffermandosi su alcuni aspetti tecnici che, secondo lui, lo scozzese può ancora migliorare. Come dichiarato da Di Canio durante “Campania Sport” su Canale 21, il centrocampista azzurro ha grandi qualità, ma deve affinare il modo in cui riceve la palla e accelera lo sviluppo del gioco.

Factory della Comunicazione

Di Canio ha spiegato: «Gilmour ha fatto una buona partita, ma io lo trovo che sia un po’ lento nella giocata e soprattutto lento di pensiero», evidenziando come questo rallenti a volte l’efficacia delle azioni offensive. L’ex allenatore ha aggiunto: «Non mi piace molto il posizionamento che ha in campo, nel modo di ricevere la palla e quindi di orientare il passaggio».

Per Di Canio, lo stile di Gilmour ricorda i primi tempi di un noto regista italiano: «Quindi mi ricorda il primo Jorginho. Quando poi vedevamo la partita insieme mi arrabbiavo moltissimo perché … gioca molto più spesso palloni indietro o laterali … che fanno perdere tempo».

Nonostante le critiche, Di Canio ha riconosciuto il contributo del centrocampista alla squadra, sottolineando il suo dinamismo e le sue qualità complessive. Secondo lui, il vero salto di livello arriverà quando Gilmour migliorerà la ricezione e renderà più incisivo lo sviluppo dell’azione offensiva.

Con queste osservazioni, Di Canio mette in luce i punti su cui lo scozzese deve lavorare per diventare un centrocampista più completo, pur riconoscendo il valore e il potenziale che può offrire al Napoli nella fase decisiva della stagione.