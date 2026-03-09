Daino: ”Lecce da non sottovalutare”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Daino, ex calciatore



“Ho giocato con Di Francesco, contro Conte! Eusebio è una persona di grandi valori, poi il suo calcio si è un pò modificato, ma si deve fare grande attenzione su una cosa: ultimamente ha allenato squadre che si devono salvare, ma Di Francesco è un allenatore di fascia alta. Con giocatori con qualità di livello, Eusebio può fare molto bene. Si sta abituando alle squadre che devono lottare per la salvezza, ma per il calcio che propone credo sia più adatto alle squadre di vertice.

Il Lecce anche quando ha perso è sempre uscito dal campo a testa alta. La partita se la gioca, cerca sempre il gol perchè questo è un mantra di Di Francesco che a prescindere dall’avversario mette sempre in campo una squadra che cerca gol. Poi, il Lecce ha anche giocatori di qualità, è chiaro che se parliamo di valori assoluti, il Napoli ha un valore maggiore, ma è sempre il campo a decidere. Il Napoli sta anche recuperando giocatori, altri si stanno rivelando efficaci per cui da qui alla fine incontrare il Napoli non sarà facile per nessuno. Credo che il Napoli da qui alla fine del campionato proverà a vincerle tutte.”





Factory della Comunicazione