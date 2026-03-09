Adnkronos News

Consob, Chiara Mosca assume l’incarico di presidente vicario: subentra a Paolo Savona

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Passaggio delle consegne al vertice della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Da oggi Chiara Mosca, Commissario con maggiore anzianità di Istituto, assume l’incarico di presidente vicario, subentrando a Paolo Savona, il cui mandato settennale si è concluso l’8 marzo. 

Factory della Comunicazione

Mosca, professoressa associata di diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano, è Commissaria Consob dal 7 settembre 2021 su designazione del governo presieduto da Mario Draghi. Svolgerà le funzioni di Presidente vicario fino all’insediamento del nuovo Presidente. Nell’interim sarà affiancata da Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli. 

In occasione della fine del mandato di Savona, in carica dall’8 marzo 2019, si legge in una nota della Consob, “sono stati raccolti in un unico volume i Discorsi da lui tenuti nei sette Incontri annuali con il mercato finanziario dal 2019 al 2025”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Serie A, oggi Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Adnkronos News

Elena Rebeca Burciou scomparsa dal 2 marzo nel Foggiano, ricerche anche con droni e…

Adnkronos News

Sinner agli ottavi di Indian Wells: quando gioca contro Fonseca

Adnkronos News

Milano, si blocca ruota e tram esce dai binari: nessun ferito

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.