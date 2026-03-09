Castel Volturno riapre domani con…valutazioni in corso!

Archiviato il turno di campionato con il consolidamento del terzo posto in classifica, il Napoli tornerà in campo domani, dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte. Scrive il CdS: “Un po’ di meritato relax dopo due vittorie consecutive e prima di cominciare la preparazione delle ultime due partite che condurranno alla sosta di marzo per gli impegni delle nazionali: sabato al Maradona arriva il Lecce (ore 18) e poi, venerdì 20 marzo, la squadra si esibirà all’Unipol Domus contro il Cagliari (18.30) del napoletano Pisacane, prima della sosta. Oltre a Lobotka e McTominay, fermi rispettivamente per un sovraccarico muscolare e un’infiammazione tendinea, andranno valutate e approfondite le condizioni di Vergara, sostituito nell’intervallo della partita contro il Toro per un fastidio al piede sinistro. A quanto pare, dovrebbe essere una fascite plantare: nelle prossime ore l’attaccante napoletano sarà sottoposto ai controlli di routine per capire esattamente la portata del problema e i tempi di recupero. Al momento è da ritenere fortemente in dubbio per la partita contro il Lecce. Fuori anche Di Lorenzo, atteso dopo la sosta, Neres e Rrahmani”

