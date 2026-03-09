Cagliari, occhio al giallo: un titolare a rischio squalifica per il Napoli!

Archiviata la sconfitta interna per 1-2 contro il Como, il Cagliari tornerà in campo domenica prossima all’Arena Garibaldi contro il Pisa in una gara da non fallire per ritrovare la vittoria che manca ormai dallo scorso 31 gennaio ed incrementare così il distacco dalla zona calda della classifica, ora di sei punti.
La squadra allenata da Fabio Pisacane non potrà contare su Sebastiano Esposito, costretto a saltare per squalifica la gara in terra toscana a seguito di un’ammonizione rimediata contro i lariani. In ambito disciplinare, l’unico a rischiare grosso è Gianluca Gaetano, ex della partita, che in caso di provvedimento disciplinare sarà costretto a saltare il successivo impegno casalingo contro il suo Napoli.