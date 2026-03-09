NewsCalcioNapoli

Cagliari, occhio al giallo: un titolare a rischio squalifica per il Napoli!

By Riccardo Cerino
0

Archiviata la sconfitta interna per 1-2 contro il Como, il Cagliari tornerà in campo domenica prossima all’Arena Garibaldi contro il Pisa in una gara da non fallire per ritrovare la vittoria che manca ormai dallo scorso 31 gennaio ed incrementare così il distacco dalla zona calda della classifica, ora di sei punti. 

La squadra allenata da Fabio Pisacane non potrà contare su Sebastiano Esposito, costretto a saltare per squalifica la gara in terra toscana a seguito di un’ammonizione rimediata contro i lariani. In ambito disciplinare, l’unico a rischiare grosso è Gianluca Gaetano, ex della partita, che in caso di provvedimento disciplinare sarà costretto a saltare il successivo impegno casalingo contro il suo Napoli.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Il 26 maggio al Maradona in scena La Notte dei Leoni, al via la prevendita!

News

Napoli, finalmente i Fab Four! Contro il Lecce atteso il ritorno del centrocampo…

News

ULTIM’ORA – Infortunio Vergara, l’esito dei controlli: fascite…

Interviste

“Napoli, il peso degli infortuni è stato notevole! Elmas e Alisson elementi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.