Anguissa, KDB e non solo: ora il Napoli può brillare

Pochi minuti, sufficienti per cancellare mesi di assenza. E forse per alimentare il rimpianto di ciò che poteva essere e che inevitabilmente non sarà. Però il passato è alle spalle, l’emergenza pure. Ora il Napoli può concentrarsi solo sul presente, con ritrovata fiducia. Riecco le stelle, gli uomini chiave, i giocatori insostituibili: col rientro di Frank Anguissa e Kevin De Bruynela caccia al posto in Champions si arricchisce di due protagonisti fondamentali. Contro il Torino, Anguissa ha giocato per un tempo e la sola presenza in campo ha ridato ordine e serenità al Napoli. De Bruyne, invece, ha trovato spazio nel finale e il suo ingresso è stato accolto dall’ovazione del Maradona. In attesa di buone notizie anche per i recuperi di Lobotka e McTominay, Antonio Conte può finalmente sorridere. I pilastri sono tornati, ora il Napoli ha due assi in più da giocarsi nella corsa europea.

