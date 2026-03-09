Ampliamento del contratto per Scott McTominay, il Napoli valuta

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay non entra tra i op cinque più pagati dal club, e data la sua importanza, la società sta pensando di ampliare il suo contratto, sia per durata che per ingaggio. Il Mattino scrive: “Legato al Napoli fino al 2028 con un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione, il club azzurro ha già manifestato all’agente del calciatore di voler ampliare l’accordo, spostarlo in avanti almeno fino al 2030 rivedendo anche le cifre dell’ingaggio. In questo momento, infatti, Scott sarebbe addirittura fuori dalla Top 5 dei più pagati in azzurro, una “assurdità” dettata dal momento vista l’importanza ricoperta nel club e tra il gruppo. Spostando in avanti la cifra di un po’. Non che McTominay abbia mai lamentato mancanze, ma negli equilibri di una squadra anche questo conta. Sarà importante fare tutto rapidamente: la scorsa estate diversi club hanno bussato alla porta del calciatore, anche dall’Arabia erano arrivate proposte faraoniche per lui. Mai prese in considerazione: per lui Napoli è la priorità”.