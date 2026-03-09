A stagione conclusa Conte chiederà un mediano in più, due i nomi

Non è il momento ora, ma Conte e lo scouting azzurro dovranno confrontarsi a fine stagione – e, si spera, a Champions guadagnata – per poter pianificare al meglio il mercato. L’età media azzurra oggi è di 28,5 anni, abbassata dagli ultimi movimenti di mercato: via Lucca (2000) e Lang (19999, dentro Giovane (2003) e Alisson Santos (2002). Conte si trova a disposizione tre trentenni e ben otto elementi ultratrentenni: da qui partirà il mercato.

Factory della Comunicazione

Un mediano in più

In attesa di capire quali saranno i calciatori che lasceranno Napoli, Manna non ha mai perso di vista Juanlu Sanchez in questi mesi. Peccato che sul terzino spagnolo si siano mosse anche altre squadre: tra queste, ha chiesto informazioni anche il Real Madrid, una attrazione niente male per il calciatore del Siviglia.

In mezzo al campo resta vivissimo l’interesse per Joao Gomes (nella foto), il classe 2001 che a Conte avrebbe fatto comodo anche a gennaio ma che potrebbe essere un rinforzo importante in estate. Bisognerà gestire bene le energie visto che il calciatore resta di passaporto brasiliano, esattamente come gli ultimi due acquisti di gennaio, e ha un contratto in scadenza nel 2030. Sarebbe un’arma importante per la mediana che verrà e che qualcuno dovrà lasciar partire in estate. Fonte: Il Mattino