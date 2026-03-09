NewsCalcioCalcio Giovanile 76ª Viareggio Cup, i risultati della 1ª giornata del gruppo A By Giuseppe Sacco il Mar 9, 2026 - 19:30:16 0 Condividi Factory della Comunicazione VIAREGGIO CUP – 1ª GIORNATA GRUPPO A FASE A GIRONI Girone 1 GENOA-MAVLON 1-1 Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15) VLLAZNIA-AS POLICE FOOTBALL 0-2 Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30) Girone 2 FIORENTINA-VIS PESARO 5-1 Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30) VIAREGGIO-ONE TOUCH 2-3 Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) Girone 3 SASSUOLO-SIGNA 6-0 Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30) UYSS NEW YORK-LUCCHESE 1-1 Strettoia (LU) / Campo sportivo “La Pruniccia” (ore 14.30) CLASSIFICHE GIRONE 1: As Police Football 3, Genoa, Mavlon 1, Vllaznia 0 GIRONE 2: Fiorentina, One Touch 3, Viareggio, Vis Pesaro 0 GIRONE 3: Sassuolo 3, Uyss New York, Lucchese 1, Signa 0 VIAREGGIO WOMEN’S CUP – 1ª GIORNATA FASE A GIRONI Girone 1 JUVENTUS-FIORENTINA 3-0 Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30) Girone 2 MILAN-WESTCHESTER UNITED 6-0 Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30) CLASSIFICHE GIRONE 1: Juventus 3, Fiorentina, Livorno* 0 GIRONE 2: Milan 3, Westchester United, Rappresentativa LND* 0 * Livorno e Rappresentativa LND con una gara in meno CalciorisultatiViareggio 0 Condividi FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestE-mail