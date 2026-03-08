Verso Napoli/Lecce: la prevendita entra nel vivo

Dopo la vittoria di venerdì sera condita dal ritorno in campo dei big, tanto aspettati e che dovranno percorrerne ancora di strada, il Napoli prepara la prossima. Lo ricorda il CdS chiamando a raccolta i supporters azzurri: “Tra sei giorni si tornerà in campo al Maradona per la sfida contro il Lecce, la seconda di fila in casa dopo quella di venerdì contro il Torino. Questa volta, calcio d’inizio alle ore 18. La prevendita è partita venerdì e sta per entrare nel vivo: domani, infatti, inizierà dalle 12 la seconda fase, quella riservata ai possessori di una Membership Premium SSC Napoli che potranno acquistare un biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la vendita libera che, invece, partirà martedì alle ore 15, a cinque giorni dal giorno del match. Sarà l’ultima fase di prevendita per la prima delle ultime sei in casa: il Lecce sabato prossimo, poi Milan (il 6 aprile a Pasquetta), Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese per l’ultima di campionato nel weekend del 23-24 maggio”

Factory della Comunicazione