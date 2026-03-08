Vergara, l’infortunio era nell’aria – Il Mattino

3 punti importantissimi per il Napoli quelli di venerdì sera. 3 punti che mettono in secondo piano l’ennesimo infortunio della stagione, quello di Antonio Vergara, che ha lasciato il campo all’inizio del 2° tempo. Ciononostante i partenopei hanno riabbracciato in campo Anguissa e De Bruyne che mancavano da diversi mesi.

Factory della Comunicazione

Secondo l’edizione odierna da Il Mattino, l’infortunio del giovane talento partenopeo non è casuale, il giovane talento infatti, aveva avvertito lo stesso fastidio anche nei giorni precedenti, provando a conviverci visti gli impegni in campo, ma poi non ha più resistito.

L’infortunio di Vergara riguarda l’infiammazione della fascia di tessuto che corre lungo la pianta del piede, una patologia che richiede cautela estrema per evitare ricadute croniche.

Domani il centrocampista si sottoporrà a esami strumentali approfonditi. Solo allora si potranno stabilire con certezza i tempi di recupero, che per questo tipo di patologia possono variare da pochi giorni a diverse settimane, a seconda dell’entità dell’infiammazione.