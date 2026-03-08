Tutte le opzioni con i recuperi, ecco il (4-3-3)

Ma ben oltre il 4-1-4-1 ci potrebbe anche essere quel 4-3-3 che ha regalato, un anno fa, l’arma giusta per arrivare allo scudetto. Una disposizione tattica quest’anno saltata subito perché vedrebbe ovviamente l’esclusione di un big in mezzo al campo. Lobotka sarebbe accompagnato da Anguissa e McTominay con De Bruyne capace di prendere il posto di uno degli ultimi due.

«Mi piace sottolineare il lavoro di quelli che hanno giocato tanto fin qui, caricandosi la squadra sulle spalle, soprattutto nella notte in cui torna qualcuno a disposizione» ha spiegato Conte dopo il successo sul Torino. Tra questi, per esempio, ci sarebbero proprio Alisson Santos e Vergara: 5 gol in due, quasi tutti decisivi per portare a casa punti pesanti. Il brasiliano, soprattutto, sembra essere in un momento d’oro. E poi le sue caratteristiche sono importanti: salta l’uomo, crea superiorità, a sinistra è una scheggia impazzita che ricorda la qualità vista con Kvaratskhelia da quel lato qualche anno fa. Ma anche Elmas, uno di quelli sempre in campo negli ultimi mesi, scivolerebbe così nelle retrovie delle gerarchie.

Tutte ipotesi di Conte, Stellini, Oriali e dello staff tecnico. A rientrare a fine campionato dovrebbero essere “solo” Rrahmani e David Neres, tutti gli altri saranno a disposizione dopo la sosta. E quello, magari, sarà il momento di cambiare qualcosa. Ancora una volta. Questo Napoli ha già cambiato pelle, adattandosi a tutte le difficoltà come fanno gli organismi che sanno sopravvivere. Una boccata d’aria con la possibilità di scegliere fra tanti: un regalo anche per Conte, proiettandosi al futuro. Fonte: Il Mattino