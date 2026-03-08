NewsCalcioRassegna Stampa

Tutte le opzioni con i recuperi, ecco con la difesa a 4 (Grafico)

By Giuseppe Sacco
L’altra strada porterebbe a un ritorno alla difesa a quattro. Un reparto che per il momento ha perso Di Lorenzo (tornerà con ogni probabilità dopo la sosta) e che quindi come terzino destro potrebbe schierare Miguel Gutierrez a piede invertito, come visto negli ultimi mesi ma un po’ più avanti in campo.

Sarebbe una sperimentazione per Conte, che tra le alternative potrebbe contare sul solo Mazzocchi. Politano, Anguissa, Lobotka e McTominay come era stato diverse volte all’inizio di questa stagione, insieme con De Bruyne a giocare da riferimento più avanzato alle spalle di Hojlund. Ritrovando quelle ribes che tanto erano piaciute anche ai tifosi all’inizio di questa annata.  Fonte: Mattino

 

