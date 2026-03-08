Tutte le opzioni con i recuperi di De Bruyne e Anguissa, ecco il 3-4-2-1

Rieccoli, i volti che sono mancati a lungo. Quelli di Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, centrocampisti leader di un Napoli che ha dovuto fare a meno di loro per troppo tempo. Contro il Torino è stata l’occasione giusta per fare ritorno in campo: un tempo intero per il centrocampista del Camerun, solo dieci minuti finali per il belga. E cosa fa Conte? Sorride, sottolineando quante difficoltà il Napoli abbia avuto dovendo rinunciare a loro. E non solo a loro: oggi, ai box, ci sono ancora Rrahmani, Di Lorenzo, Neres, pure McTominay e Lobotka. Anche se gli ultimi due potrebbero tornare prima della sosta di fine marzo e regalare ancora qualche scelta in più a Conte in mezzo al campo.

Factory della Comunicazione

È il reparto che potrebbe ritrovarsi al meglio nelle prossime settimane. Con i recuperi di Lobotka e McTominay, infatti, Conte potrebbe tornare nuovamente a contare sui “Fab 4” mai visti con troppa continuità in questa stagione caratterizzata dalle numerose assenze. Come potrebbe schierarsi il Napoli con tutti loro? La prima alternativa sarebbe quella di ritrovare tutti ma lasciando intatto il sistema di gioco visto negli ultimi mesi, quello con la difesa a tre. Accanto a Lobotka, in mezzo al campo, troverebbe posto Anguissa, con Politano e Spinazzola sempre presenti ai lati. Cosa cambierebbe in avanti? McTominay e De Bruyne potrebbero essere schierati nelle loro condizioni più offensive, alle spalle di Hojlund a lavorare da trequartisti/mezze punte con caratteristiche completamente diverse da quelle viste fin qui. A rischiare il posto, a questo punto, sarebbero Alisson Santos e Vergara, i due che hanno tirato la carretta nelle ultime partite e che si sono messi in mostra bene anche in zona gol. Fonte: Il Mattino