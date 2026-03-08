NewsCalcioSerie A

Thuram out dal derby: febbre e niente convocazione per l’attaccante dell’Inter

By Sara Di Fenza
Brutte notizie per l’Inter alla vigilia del derby di Milano: Marcus Thuram non prenderà parte alla sfida di San Siro. L’attaccante francese, infatti, non è stato convocato a causa della febbre. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il giocatore non è riuscito a smaltire l’influenza nelle ultime ore. Per questo motivo lo staff medico nerazzurro ha preferito non correre rischi, decidendo di lasciarlo fuori anche dalla panchina. Il derby tra Inter Milan e AC Milan, in programma allo stadio San Siro, inizierà alle 20:45, ma senza uno dei protagonisti più attesi dell’attacco interista.

