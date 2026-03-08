Serie A, risultati delle 15: pari tra Fiorentina e Parma (0-0), colpo salvezza del Verona a Bologna (1-2)

Sono due le partite giocate alle 15:00 di questa domenica di Serie A, entrambe con risvolti importanti, sopratutto in chiave salvezza.

Partiamo da Firenze, dove la Fiorentina e il Parma rimangono bloccate sullo 0-0.

Un risultato che fa certo piacere agli ospiti, ma che non può soddisfare una Fiorentina che doveva approfittare della sconfitta della Cremonese per allungare dalla zona rossa.

Non è stata una partita divertente e non ci sono state grandi occasioni, però sono stati proprio i padroni di casa a rendersi più pericolosi, con l’unico tiro in porta della partita, calciato da Fagioli e neutralizzato da Corvi.

La classifica dice che la Viola è a +1 dalla zona retrocessione, mentre il Parma allunga addirittura a +10 e può definirsi di certo tranquillo.

FIORENTINA 0-0 PARMA

MARCATORI: /

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic (86′ Comuzzo), Ranieri, Gosens; Ndour (86′ Brescianini), Fagioli, Mandragora (64′ Fabbian); Harrison (80′ Fazzini), Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

PARMA (4-4-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Cremaschi, Keità M., Nicolussi (54′ Ordonez), Sorensen (82′ Estevez); Strefezza (72′ Oristanio), Pellegrino ( 72′ Elpeghe). All. Cuesta.

ARBITRO: Zufferli.

AMMONITI: 61′ Mandragora (F), 90′ Dodo (F)

ESPULSI: /

A Bologna invece non sono mancate le sorprese con la sfida tra Bologna e Verona che si è conclusa con il risultato di 2-1 per gli ospiti.

Nella prima frazione si è da subito capito l’andamento della partita: i padroni di casa dominano, ma gli scaligeri sono pronti a far male in ripartenza.

Ci prova per tutto il primo tempo il Bologna a segnare, ma senza riuscirci, fino a quando, ad inizio ripresa, riesce a sfondare il muro eretto da Montipò e co. grazie alla prima rete in campionato di Rowe.

Sembra essere tutto in discesa per i ragazzi di Italiano, ma non è così, perché il Verona non si arrende e anzi, nel giro di 4 minuti trova prima il goal del pareggio e poi quello del sorpasso, grazie a Frese e Bowie.

Il Bologna tenta in tutti i modi di riacciuffare la partita, senza riuscirci, e perde quindi punti importanti nella corsa all’Europa, mentre il Verona, adesso a -7, possono ricominciare a sperare in una difficile, ma non impossibile, salvezza.

BOLOGNA-VERONA 1-2

MARCATORI: 49′ Rowe (B), 53′ Frese (V), 57′ Bowie (V)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (77′ Lykogiannis), Vitik (84′ Pobega), Lucumi, Joao Mario; Ferguson (66′ Sohm), Moro; Orsolini (66′ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (77′ Dominguez); Castro. All.: Italiano

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke (83′ Valentini), Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (74′ Suslov), Bradaric; Orban (95′ Al-Musrati), Bowie (83′ Sarr). All.: Sammarco

ARBITRO: Mucera

AMMONITI: Bowie (V), Ferguson (B), Harroui (V)

ESPULSI: /

A cura di Sara Di Fenza